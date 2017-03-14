Радикалы ворвались в здания облгосадминистраций на западе Украины

В Луцке активисты захватили овальный кабинет Волынской областной государственной администрации из-за разгона блокады на Донбассе, сообщает издание «Страна.ua». В здание ворвались около 20 участников боевых действий в Донбассе и отказываются уходить.

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Активисты требуют освободить задержанных участников блокады путей сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донбасса. Также они добиваются увольнения главы управления Нацполиции Донецкой области Вячеслава Аброськина. Участники акции начали переговоры с главой ОГА Владимиром Гунчиком. В планах у активистов — блокада здания волынской полиции. Радикалы заявили, что в случае отказа властей от освобождения их соратников они могли бы осуществить такие действия, как поход на Киев или создание редутов на Волыни.

Также сторонники блокады Донбасса вошли в здание Ровенской облгосадминистрации, сообщается на странице «штаба блокады» в Facebook. Радикалы потребовали немедленно освободить задержанных единомышленников.

Активисты, протестующие против разгона блокады, собрались и в Черновцах. «Они требуют созвать внеочередную сессию и принять обращение руководства государства по недопущению торговли с оккупантами», — говорится в сообщении.

Возле Винницкого управления Службы безопасности Украины протестующие подожгли шины, требуя освобождения соратников.

В понедельник, 13 марта, сотрудниками СБУ и спецназа министерства внутренних дел (КОРД) был захвачен блокпост участников торговой блокады Донбасса на железнодорожной станции Кривой Торец.

С конца января украинские националисты ведут торговую блокаду Донбасса при поддержке ряда политиков. Были остановлены поставки угля из региона, также участники попытались прервать железнодорожное сообщение между Украиной и Россией. Киеву из-за прекращения поставок топлива пришлось ввести чрезвычайный режим в энергетике.