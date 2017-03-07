Советник Порошенко рассказал о возможности России захватить Одессу и Харьков

Советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в 2014 году Россия могла без малейшего сопротивления за два-три дня занять Одессу и Харьков, а в Киеве российским войскам готовы были противостоять всего 10 бронетранспортеров. Об этом во вторник, 7 марта, он сказал в интервью порталу Online.ua.

По его словам, в августе-сентябре 2014-го 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывавшая юг страны, выполняла рейд в тылу ополченцев Донбасса, подходила к городу Новоазовск. На всем пространстве от Мариуполя до Одессы не было ни одного военнослужащего ВСУ.

Бирюков рассказал, что российские войска могли не заходить в Мариуполь, а выйти на прямую дорогу на Херсон и Одессу. «И вот они по асфальту танчиками могли бы доехать до Одессы. За два-три дня. Не встречая никакого сопротивления — некому было бы сопротивляться», — отметил советник Порошенко.

Материалы по теме Незалежный товар Как за 25 лет независимости Украина превратилась в «Антироссию»

Он добавил, что такая же ситуация была на киевском направлении. «Им можно было не заходить в Харьков. Им нужно было бы одну танковую бригаду вывести на трассу Харьков — Киев — и здесь, в Киеве, их встречала бы 101-я бригада охраны Генерального штаба. Десять БТР, которые за неделю до этого прокатились по Крещатику и Майдану во время парада на День независимости 2014 года», — сообщил Бирюков.

По мнению советника президента Украины, укрепить армию помогли минские соглашения, подписанные 5 сентября 2014 года. «"Минск" нам дал возможность создать 19 новых бригад и укомплектовать их техникой на 100 процентов», — подчеркнул он.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении боевых действий на юго-востоке ее территории. Российские власти опровергают эти обвинения.