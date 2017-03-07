Снайпер ДНР ликвидировал «одного из лучших» штурмовиков «Правого сектора»

В зоне вооруженного конфликта в Донбассе снайпер застрелил бойца штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС) Алексея Руфимского (позывной Старый). Об этом со ссылкой на страницу подразделения в соцсети информирует «Украинская правда».

«Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин, но в то же время всегда улыбался, шутил и поднимал настроение боевым товарищам, беспокоился о них. Будучи на войне, никогда не забывал о своей семье», — говорится в сообщении.

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2 марта замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в ходе перестрелки в Донбассе между украинскими силовиками и членами «Правого сектора» погиб человек. Еще один участник произошедшего в Авдеевке инцидента получил ранение.

«Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация, возникшая на основе различных украинских националистических группировок. Боевики ПС участвовали в беспорядках во время Евромайдана, в боевых действиях в Донбассе, в так называемой энергетической и торговой блокаде Крыма. Имеет военное крыло — «Добровольческий украинский корпус», и политическое — партия «Правый сектор».

Вооруженный конфликт в Донбассе вспыхнул весной 2014-го после попытки Киева подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях, вызванные сменой власти в стране.