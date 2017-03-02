При перестрелке бойцов ВСУ с «Правым сектором» в Донбассе погиб человек

В ходе перестрелки в Донбассе между украинскими силовиками и членами организации «Правый сектор» (запрещена в России) погиб человек. Еще один участник боя получил ранение. Об этом в четверг, 2 марта, сообщил оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в районе Авдеевки. «Наша разведка продолжает фиксировать вооруженные боестолкновения между подразделениями ВСУ и "Правым сектором"», — добавил Басурин.

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

За кого воевал убитый — не сообщается.

Ранее сообщалось, что члены «Правого сектора» вели заградительный огонь по отступающим бойцам ВСУ.

Ситуация в зоне конфликта на юго-востоке Украины обострилась в конце января после попытки украинских силовиков перейти в наступление на самопровозглашенные республики. Бои под Авдеевкой оказались наиболее ожесточенными с августа 2015 года (в это время армия вела массированные обстрелы территории ДНР).