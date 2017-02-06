В ОБСЕ обострение в Донбассе объяснили близостью войск враждующих сторон

В Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ считают, что основной причиной эскалации конфликта в Донбассе является близкое расположение войск обеих сторон. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявил заместитель главы СММ Александр Хуг, сообщает «Украинская правда».

«Главная причина эскалации — это то, что войска обеих сторон стоят очень близко друг к другу на этом участке [Авдеевка — Ясиноватая — Донецкий аэропорт], где начиная с прошлого воскресенья фиксируются вспышки», — сказал Хуг.

По его словам, «еще одна причина — это то, что тяжелое вооружение до сих пор находится по обе стороны линии соприкосновения в нарушение минских соглашений, хотя должно быть отведено гораздо дальше».

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2 февраля жители Донецка опубликовали видео, на котором запечатлено, как три машины миссии ОБСЕ уезжают из города. Отмечалось, что вечером того же дня столица самопровозглашенной Донецкой народной республики была обстреляна из систем «Ураган» и РСЗО «Град» украинскими силовиками.

Днем ранее корреспондент «Би-би-си» Том Барридж снял на видео танки ВСУ, которые появились среди жилых домов в городе Авдеевка (в нескольких километрах от Донецка).

Бои в районе Авдеевки, начавшиеся в конце января, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка. Борьба ведется в основном за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка.