Украинские радикалы покинули территорию Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина.

«Военное руководство Украины нашло в себе силы и смогло выгнать радикальных националистов с территории Донецкой фильтровальной станции», — сказал он.

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Басурин добавил, что украинская сторона продолжает укреплять позиции вблизи станции.

О захвате ДФС бойцами из украинских радикальных подразделений замглавы оперативного командования ДНР сообщал 25 февраля. До этого станция в течение нескольких дней находилась под массированными обстрелами. 24 февраля предприятие прекратило работу, а персонал был эвакуирован.

Донецкая фильтровальная станция частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем украинских военных. Также станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, контролируемых ополченцами самопровозглашенной Донецкой народной республики.