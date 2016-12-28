В ДНР расказали о содержащихся в тайных тюрьмах СБУ пленных

Уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Дарья Морозова заявила, что Киев удерживает в тайных тюрьмах около ста пленных, которых не включает в списки для обмена. Об этом в среду, 28 октября, сообщает Донецкое агентство новостей.

По словам Морозовой, ей известно как минимум о 15 тайных тюрьмах Службы безопасности Украины (СБУ), в которых содержатся сторонники ДНР и самопровозглашенной Луганской народных республики (ЛНР).

В конце августа международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International сообщили об освобождении 13 человек из тайной тюрьмы СБУ в Харькове.

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Правозащитники также подчеркнули, что украинская спецслужба продолжает незаконно удерживать по меньшей мере пять человек, в том числе двух россиян.

В июле правозащитники из Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет, в котором утверждалось, что сотрудники СБУ незаконно удерживают людей в секретных тюрьмах в Харькове, Мариуполе, Краматорске и Изюме. Задержанные рассказывали, что их избивали, применяли к ним электрошок, угрожали изнасилованием, смертью и местью семье.

В конце мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток приостановила свой визит на Украину из-за отказа в доступе к местам, где могут содержаться люди, задержанные СБУ.

Обмен пленными, захваченными сторонами в ходе конфликта в Донбассе, предусмотрен Комплексом мер по выполнению минских соглашений, который был подписан в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.