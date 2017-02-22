Киев и самопровозглашенные республики обвинили в нарушении прав человека

Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) занимаются незаконными задержаниями и преследуют журналистов, при этом Киев также саботирует следствие в отношении лиц, ответственных за столкновения во время Евромайдана. Об этом говорится в ежегодном докладе правозащитной организации Amnesty International.

«И украинские войска, и силы пророссийских сепаратистов продолжали пользоваться безнаказанностью, несмотря на совершенные нарушения норм международного гуманитарного права, включая такие военные преступления, как пытки. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик незаконно задерживали людей, подозреваемых в поддержке другой стороны, в том числе для того, чтобы использовать их в обменах пленными», — говорится в докладе.

Правозащитники также отметили, что «независимые СМИ и активисты» не могут свободно работать в ДНР и ЛНР, тогда как «пророссийские» средства массовой информации сталкиваются с притеснениями со стороны украинских властей.

В докладе упоминается об убийстве в Киеве журналистов Павла Шеремета и Олеся Бузины. При этом правозащитники указывают на тот факт, что виновные в этих преступлениях до сих пор не привлечены к ответственности.

Кроме того, в Amnesty International обвиняют власти Украины в нежелании привлекать к суду сотрудников МВД, «ответственных за неправомерное применение силы во время Евромайдана». Следствие, как говорится в докладе, столкнулось с бюрократическими препятствиями, а Генпрокуратура Украины ограничилась расследованием деятельности бывшего президента Виктора Януковича и его окружения.

В июле 2016 года правозащитники из Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали отчет, в котором утверждалось, что сотрудники СБУ незаконно удерживают людей в секретных тюрьмах в Харькове, Мариуполе, Краматорске и Изюме. В конце мая делегация подкомитета ООН по предупреждению пыток приостановила свой визит на Украину из-за отказа в доступе к местам, где могут содержаться люди, задержанные СБУ.

Известный украинский журналист Олесь Бузина был застрелен возле своего дома в Киеве в апреле 2015 года. По подозрению в убийстве были задержаны двое киевлян — националисты Медведько и Полищук.

Автомобиль с Павлом Шереметом был подорван 20 июля 2016 года в центре Киева. Приоритетной версией убийства считается профессиональная деятельность журналиста.