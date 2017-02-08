Нацполиция Украины назвала приоритетную версию убийства Шеремета

В качестве приоритетной версии убийства журналиста Павла Шеремета рассматривается его профессиональная деятельность. Об этом в среду, 8 февраля, сообщил заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Вакуленко, передает «Интерфакс-Украина».

«В первую очередь рассматривается версия профессиональной деятельности Шеремета как журналиста как на территории Украины, так и за ее пределами», — заявил Вакуленко. По его словам, следствие также изучало другие версии — дестабилизацию ситуации на Украине, «ошибка объекта» и конфликт в личной жизни. «Во время расследования последние две версии отработаны и не являются сегодня приоритетными у следствия», — заключил замглавы ведомства.

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В конце сентября 2016-го Нацполиция Украины обратилась к Германии с просьбой раскрыть убийство Шеремета. Расследовать преступление украинским правоохранительным органам также помогает ФБР США.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины.