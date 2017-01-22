СБУ предотвратила покушение на депутата Геращенко

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил о покушении на депутата Верховной Рады от фракции «Народный фронт» Антона Геращенко. Об этом в воскресенье, 22 января, сообщает «Интерфакс».

Преступление 21 января предотвратила Служба безопасности Украины (СБУ), передает «Корреспондент.net». По информации издания, исполнить его вызвались двое граждан Украины, бывшие заключенные, которые отбывали наказание на территории Крыма. По данным следствия, свои действия они координировали с руководителем — бывшим гражданином Украины, воевавшим на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андреем Тихоновым, который в настоящее время проживает в России.

Основным мотивом покушения на Геращенко, по информации издания, считается попытка устранить политика, который является одним из создателей основной украинской и международной базы данных по розыску террористов «Миротворец».

После того, как сотрудники СБУ получили доказательства преступного намерения и наличия у подозреваемых взрывного устройства, они осуществили задержание.

Возбуждено дело по статье 112 УК Украины («Покушение на жизнь государственного деятеля»), максимальное наказание по которой предполагает пожизненное лишение свободы.

В то же время Шкиряк в эфире телеканала «112 Украина» отметил, что обстоятельства планирования и организации преступления идентичны подготовке и совершению теракта против журналистаПавла Шеремета. Он добавил, что следователи будут проверять наличие взаимосвязи между этими двумя событиями.

Автомобиль с Шереметом взорвался утром 20 июля в центре Киева. По информации силовиков, сработало самодельное взрывное устройство мощностью 500 граммов в тротиловом эквиваленте, оно было установлено под днищем машины. ФБР подключилось к расследованию в день гибели журналиста.