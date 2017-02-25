Украинские радикалы захватили Донецкую фильтровальную станцию

Украинские бойцы из радикальных националистических подразделений в ночь на субботу, 25 февраля, захватили Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Об этом сообщает Донецкое агенство новостей со ссылкой на Эдуарда Басурина — замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР.

По его словам, радикалы с захваченной территории ведут стрельбу по позициям ополченцев, а также по жилым районам Ясиноватой и села Спартак. Басурин добавил, что силовики используют минометы и крупнокалиберные пулеметы. «Зная, что наши подразделения придерживаются минских договоренностей и не открывают огонь по объектам жизнеобеспечения, противник почувствовал свою полную безнаказанность», — подчеркнул он.

Представитель оперативного командования ДНР также выразил сомнения в том, что киевские власти контролируют ситуацию. «В этой связи мы призываем мировых лидеров вывести подразделения националистов из зоны АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

Утром 24 февраля «Корреспондент.net» сообщал, что Донецкая фильтровальная станция прекратила работу из-за обстрелов. В пресс-службе компании «Вода Донбасса» заявили об эвакуации персонала. «Двое суток Донецкая фильтровальная станция находится в зоне сильнейших обстрелов. За этот период объекты фильтровальной станции получили значительные повреждения», — добавили там.

ДФС частично снабжает водой Авдеевку, Красногоровку и поселок Верхнеторецкое, которые находятся под контролем украинских военных. Также станция обеспечивает водоснабжение Донецка, Ясиноватой, поселков Васильевка и Спартак, находящихся под контролем ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.

