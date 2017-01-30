Депутат Рады пожаловался на уход Украины под «эффективный контроль России»

Депутат Верховной Рады Украины и бывший командир добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко заявил, что большая часть украинских политиков является агентами Кремля. Об этом в понедельник, 30 января, он сказал в интервью порталу Gordon.ua.

«Украину отдают под "эффективный контроль" России, а большая часть нашего политикума — прямые или опосредованные агенты Кремля», — заявил Семенченко.

Он добавил, что киевские власти осознанно занимаются дискредитацией ветеранов боевых действий в Донбассе. «Власть выливает кучу дерьма на тех добровольцев, кто не лег под Порошенко, Авакова, Службу безопасности Украины. Для чего? По минским соглашениям необходимо амнистировать [ополченцев], плюс нужно выполнить еще много вещей, которые иначе, как капитуляцией, не назовешь. Чтобы народ смирился с амнистией боевиков, власть дискредитирует добровольцев и ветеранов АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют силовые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), которые под нее не легли», — пожаловался Семенченко.

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15 декабря 2016 года лидер украинской националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что главным «агентом Кремля» на Украине считает нынешнюю киевскую власть. Он добавил, что считает сложное морально-психологическое состояние украинского общества, его раздражение и разочарование результатами Майдана в том числе итогом работы «российской агентуры».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет РФ в ведении военных действий на юго-востоке ее территории. Москва опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.