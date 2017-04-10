В Одессе произошли стычки в День освобождения города от немецких захватчиков

В Одессе на Аллее Славы произошла стычка между сторонниками Евромайдана и активистами движения «Куликово поле», пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Видео инцидента в понедельник, 10 апреля, публикует портал «Таймер».

Как отмечает издание «Думская», «майдановцы» попытались помешать «куликовцам», которые отмечали день освобождения города от немецких захватчиков в парке имени Тараса Шевченко. Полиция пресекла стычки и задержала нескольких членов правых группировок, в том числе и бывшего руководителя одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергея Стерненко.