Ветеран АТО обрадовался «притихшей вате» в Одессе

Пророссийское подполье в Одессе разгромлено и боится действовать открыто. Такое мнение во вторник, 25 апреля, в интервью порталу «Обозреватель» высказал ветеран боевых действий в Донбассе, бывший боец батальона спецназа МВД «Гарпун» Евгений Карась.

«Ватное (так на Украине пренебрежительно называют пророссийские взгляды — прим. «Ленты.ру») подполье там очень сильно разгромлено… Схватили всю "Бессарабскую народную республику", всех этих идиотов. Патриоты [в Одессе] действовали очень активно, решительно. Где-то даже доходило и до криминальных действий, но это была защита самого государства», — отметил Карась.

Он добавил, что в Одессе «вата очень сильно притихла». «Это уже не то, что было в 2014 году. Когда они устраивали эту кровавую бойню, жертвами которой сами и стали», — считает бывший военнослужащий.

Материалы по теме Ша, Одесса Почему Киев снова готовится к волнениям в приморском городе

10 апреля в Одессе на Аллее Славы произошла стычка между сторонниками Евромайдана и активистами движения «Куликово поле», пришедшими возложить цветы к памятнику Неизвестному матросу. Полиция пресекла столкновения и задержала нескольких членов правых группировок, в том числе и бывшего руководителя одесского отделения запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Сергея Стерненко.

Крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана произошли в Одессе 2 мая 2014 года. В ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются исключительно сторонниками «Антимайдана».