В Одессе СБУ провела обыск по делу о Бессарабской народной республике

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обыском к журналисту редакции сайта «Таймер» Надежде Мельниченко. Об этом издание сообщает в понедельник, 10 апреля.

Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела по факту деятельности некой группы, которая собиралась создать на территории Одесской области Бессарабскую народную республику. По версии силовых органов, члены группы якобы намеревались предпринять накануне и в сам День освобождения Одессы, 10 апреля, «провокационные действия, направленные на дестабилизацию социально–политической обстановки в городе».

Материалы по теме Своих не бросаем? Выйдут ли на свободу российские граждане в Одессе

Сотрудники СБУ предположили, что Мельниченко может хранить у себя печатную продукцию, связанную с деятельностью этой организации.

В июне 2016-го одновременно с возвращением на Украину помилованных в России Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко Киев освободил Елену Глищинскую и Виталия Диденко, которые были фигурантами дела о Бессарабской народной республике. После освобождения они уехали в Россию.

Ранее в том же месяце глава СБУ Василий Грицак заявил, что «спецслужбы иностранных государств» планировали провозгласить народную республику в девяти районах Одесской области. По его словам, спецслужбы изъяли массу документов, свидетельствующих о попытке реализации таких планов.