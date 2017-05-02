СМИ узнали об обысках у пророссийских активистов в Одессе

Служба безопасности Украины проводит обыски у ряда активистов движения «Куликово поле» в Одессе. Об этом в Facebook сообщил один из участников организации Морис Ибрагим.

«Друзья, у меня проводится обыск», — написал он.

Одесское издание «Таймер» сообщает, что обыски проводятся еще у нескольких активистов «Куликова поля» — у Виктории Мачулко и Наталии Дементьевой. «Кроме того, по неподтвержденной информации, спецназовцы присутствуют еще как минимум по трем адресам», — пишет портал.

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В пресс-службе управления СБУ в Одесской области агентству «Интерфакс-Украина» не подтвердили и не опровергли факт проведения обысков. «На сегодня запланировано большое количество следственных мероприятий. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть факт проведения таких мероприятий у конкретного лица», — сказала пресс-секретарь УСБУ Анна Шевчук.

Движение «Куликово поле» было создано в Одессе после произошедшего с участниками «Антимайдана» 2 мая 2014 года. В тот день в районе Греческой площади начались потасовки между активистами с одной стороны и футбольными ультрас из Харькова и Одессы, а также сторонниками так называемого Евромайдана. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, где укрылись представители «Антимайдана».

Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали. Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились.

Участники движения «Куликово поле» занимаются оказанием помощи родственникам погибших.