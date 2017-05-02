Полиция эвакуировала людей с Куликова поля в Одессе

Полиция Одессы эвакуировала собравшихся на Куликовом поле людей. Об этом сообщает во вторник, 2 мая, «112 Украина».

По информации корреспондента телеканала, «поступило сообщение о минировании Куликова поля». В результате всех собравшихся попросили покинуть площадь и вывели через рамки металлодетекторов, специалисты будут проверять поступившие данные.

В полиции уточнили, что поступила информация о минировании Дома профсоюзов.

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Позднее ТАСС в управлении Нацполиции по Одесской области срассказали, что после проверки Куликово поле вновь открыто для посещения. «Взрывчатые вещества в Доме профсоюзов не найдены», — отметил собеседник агентства.

Ранее 2 мая украинское издание «Вести» сообщало, что в городе вывешены флаги с черными лентами — по распоряжению Одесского городского головы, этот день является днем траура.

28 апреля депутат Верховной Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко заявил, что силовики в зародыше пресекли все попытки дестабилизации ситуации в Одессе.

На площади проходят памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии 2 мая 2014 года. В тот день состоялись крупнейшие столкновения между сторонниками федерализации Украины (участниками «Антимайдана») и активистами Евромайдана. В ходе беспорядков погибли 48 человек, свыше 200 пострадали. Власти признали зачинщиками столкновений и беспорядков более 20 человек. Половина из них арестована, причем все они являются сторонниками «Антимайдана».