В праздновании 9 Мая на Украине приняли участие 50 тысяч человек

Участниками праздничных мероприятий по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне на Украине стали около 50 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заместителя министра внутренних дел страны Сергея Ярового во вторник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, для обеспечения порядка задействованы около 30 тысяч правоохранителей.

За различные нарушения, по словам Ярового, задержаны 45 человек по всей стране. При этом, как сообщил глава киевского управления полиции Андрей Крищенко, в столице — 25 задержанных. Речь идет о хулиганстве и сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов.

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Ранее стало известно, что в центре Киева два человека пытались развернуть баннер с георгиевской лентой, которая запрещена в республике в связи с законом о декоммунизации, и были задержаны.

9 мая президент Украины Петр Порошенко заявил, что победа над фашизмом была, есть и будет, однако страна не позволит России использовать праздник для удовлетворения имперских амбиций и не будет отмечать его по московскому сценарию.

С 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». С этих же пор День Победы, отмечавшийся 9 мая, носит название День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Праздник фактически игнорируется новыми украинскими властями, основные мероприятия приходятся на 8 мая. В этот день в республике отмечают День памяти и примирения в знак солидарности с европейскими странами.