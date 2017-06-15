На Украине вступил в силу запрет на георгиевские ленты

На Украине с четверга, 15 июня, вступил в силу закон, запрещающий носить и пропагандировать георгиевскую ленту. Документ опубликован днем ранее на сайте официального издания Верховной Рады «Голос Украины».

Согласно нормативу, за ношение георгиевской ленты грозит штраф от 850 до 2550 гривен (1860-5600 рублей). Если в демонстрации символа уличат повторно, то заплатить придется уже от 2550 до 5100 гривен (до 11200 рублей). За данное правонарушение также предусмотрен административный арест до 15 суток. Во всех случаях «символ агрессии» (так ленту ранее назвал президент Украины Петр Порошенко — прим. «Ленты.ру») или предметы с ее изображением подлежат изъятию.

В законе также прописано, в каких случаях использование георгиевской ленты или ее изображения не будет преследоваться. В частности, символ можно безнаказанно демонстрировать в документах государственных органов и органов местного самоуправления, принятых или изданных до 1991 года, в экспозициях музеев, тематических выставках, а также в библиотечных фондах.

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Кроме того, лента может присутствовать на надгробных сооружениях, в частных коллекциях, в пособиях, учебниках и других материалах научного, образовательного и учебного характера. Также она может выступать объектом антикварной торговли.

12 июня стало известно, что Порошенко подписал закон, вносящий в Кодекс Украины об административных правонарушениях статью о производстве и пропаганде георгиевской ленты. В мае документ был принят Верховной Радой.

Спикер Рады Андрей Парубий объяснил необходимость принятия закона практикой столкновений между националистами и демонстрантами, отмечающими День Победы 9 мая во многих городах страны. Киев и украинские радикалы считают георгиевскую ленту символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также России.