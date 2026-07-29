Главным подозреваемым в избиении награжденного Путиным ученого РАН оказался бизнесмен

Главным подозреваемым в избиении ученого РАН Зезина оказался 38-летний предприниматель

Главным подозреваемым в избиении награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина оказался 38-летний бизнесмен. Об этом сообщает Telegram-канал Bаza.

По данным канала, фигурант — именно тот, кто ударил по лицу Зезина. Мужчина представился ему не своим именем. Выяснилось, что он совладелец компании по сбору и обработке сточных вод. Его зовут Александр.

Ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.

По предварительной информации, его ребенок был среди тех детей, которых с опытного поля вывез ученый, чтобы передать родителям.

Ранее сообщалось, что задержанный за избиение Зезина мужчина попал на видео.