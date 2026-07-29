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Силовые структуры
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10:42, 29 июля 2026 (обновлено: 10:43, 29 июля 2026)Силовые структуры

Главным подозреваемым в избиении награжденного Путиным ученого РАН оказался бизнесмен

Главным подозреваемым в избиении ученого РАН Зезина оказался 38-летний предприниматель
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главным подозреваемым в избиении награжденного президентом России Владимиром Путиным известного российского ученого, главы ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения РАН» Никиты Зезина оказался 38-летний бизнесмен. Об этом сообщает Telegram-канал Bаza.

По данным канала, фигурант — именно тот, кто ударил по лицу Зезина. Мужчина представился ему не своим именем. Выяснилось, что он совладелец компании по сбору и обработке сточных вод. Его зовут Александр.

Ему предъявлено обвинение по статье о хулиганстве.

По предварительной информации, его ребенок был среди тех детей, которых с опытного поля вывез ученый, чтобы передать родителям.

Ранее сообщалось, что задержанный за избиение Зезина мужчина попал на видео.

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