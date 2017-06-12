Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, вносящий в Кодекс Украины об административных правонарушениях статью о производстве и пропаганде георгиевской ленты, передает «Обозреватель».

Документ был принят Верховной Радой 16 мая и вступит в силу на следующий день после публикации.

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За ношение «символа агрессии» (так ленту назвал Порошенко — прим. «Ленты.ру») устанавливается штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 2550 гривен), а за его изготовление, распространение, изображение или повторное появление на публике с лентой предусматривается наказание в виде 15-дневного ареста или штрафа от 150 до 300 указанных минимумов.

В каждом случае также будет происходить конфискация георгиевской ленты или предметов с ее изображением.

Спикер Рады Андрей Парубий объяснил необходимость принятия закона практикой столкновений между националистами и демонстрантами, отмечающими День Победы 9 мая во многих городах страны. Киев и украинские радикалы считают георгиевскую ленту символом сторонников федерализации страны, самопровозглашенных Донецкой и Лугенской народных республик, а также самой России.

Депутат украинского парламента Юрий Береза заявил на пленарном заседании, что готов расстреливать людей из-за георгиевской ленты. Глава комитета Совфеда России по конституционному законодательству Андрей Клишас назвал запрет символа победы человечества над мировой угрозой нацизма апогеем русофобии и кощунством.