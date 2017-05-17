Депутат Рады пожелал расстреливать людей из-за георгиевской ленты

Депутат Верховной Рады от фракции «Народного фронта» Юрий Береза заявил, что готов расстреливать людей из-за георгиевской ленты. Об этом он сказал в ходе пленарного заседания парламента, видео выступления доступно на YouTube.

«Цирк имени Советского Союза, который тут сидит, выступает и говорит про какие-то святые вещи для них, при этом машет этой проклятой, проклятой георгиевской ленточкой, которая была учреждена после уничтожения Запорожской Сечи. Мне не просто становится стыдно и страшно, мне хочется взять пулемет и все-таки положить всю это сволочь», — заявил Береза.

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16 мая Верховная Рада Украины запретила использование георгиевской (гвардейской) ленты в стране. За ее публичную демонстрацию грозит штраф, за повторное нарушение — административный арест на срок до 15 суток.

9 мая в Киеве полиция задержала двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевской ленточкой, несколько лент сотрудники органов внутренних дел изъяли у пожилых людей. Неделей ранее в Одессе полиция отобрала георгиевскую ленточку у женщины, которая пришла к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших в пожаре 2 мая 2014 года.

Киев и украинские националисты считают георгиевскую ленту символом сторонников федерализации страны, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.