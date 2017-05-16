Рада запретила георгиевскую ленту на Украине

Верховная Рада Украины запретила использование георгиевской (гвардейской) ленты в стране. Депутаты проголосовали за соответствующие изменения в законодательство во вторник, 16 мая, сообщается на сайте украинского парламента.

Постановлением Рады внесены дополнения в кодекс об административных правонарушениях. «Публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской (гвардейской) ленты или ее изображения влечет наложение штрафа (...) с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты или предметов, содержащих ее изображение», — говорится в нормативном акте.

В случае повторного нарушения гражданину, помимо штрафа, грозит административный арест на срок до 15 суток. Инициатор законопроекта —

депутат Антон Геращенко.

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Ранее в тот же день спикер Рады Андрей Парубий объяснил, что законопроект был внесен на рассмотрение парламента из-за столкновений 9 мая во многих городах Украины между националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы (Киев официально именует праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне).

9 мая в Киеве полиция задержала двух человек, которые пытались развернуть баннер с георгиевской ленточкой, несколько лент сотрудники органов внутренних дел изъяли у пожилых людей. Неделей ранее в Одессе полиция отобрала георгиевскую ленточку у женщины, которая пришла к Дому профсоюзов, чтобы почтить память погибших в пожаре 2 мая 2014 года.

Киев и украинские националисты считают георгиевскую ленту символом сторонников федерализации страны, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.