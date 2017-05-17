Запрет георгиевской ленты на Украине назвали апогеем русофобии

Запрет Верховной Рады Украины на ношение георгиевской ленты, являющейся символом грандиозной победы человечества над мировой угрозой нацизма, кощунственен. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Его слова в среду, 17 мая, передает РИА Новости.

Материалы по теме Символический срок Как могут наказать за надругательство над георгиевской лентой, гербом и флагом

По его мнению, этот шаг стал апогеем «безосновательной русофобии», культивируемой киевскими властями для решения внутриполитических проблем.

Сенатор отметил, что принудительное изменение ценностных ориентиров общества чревато разрушением государственности. «Представление символа Великой Победы в глазах своих граждан в качестве "символа врагов, придуманного советским агитпропом", как называет его народный депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Линько, не несет в себе ничего, кроме оскорбления общества», — подчеркнул Клишас.

Парламентарий также указал на то, что на фоне запрета на Украине проходит факельное шествие в честь дня рождения Степаны Бандеры, батальоны «специального назначения» используют символику, схожую с символикой СС, а в преддверии Дня Победы проводятся марши с портретами Степана Бандеры.

Материалы по теме Со слезами на глазах Как украинцев заставляют забыть День Победы

«Все это свидетельствует о глубоком ценностном кризисе государства», — резюмировал российский сенатор.

Накануне стало известно, что украинские власти запретили использование георгиевской ленты на территории Украины. За ношение или демонстрацию этого символа грозит штраф, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.

Спикер Рады Андрей Парубий пояснил, что соответствующий законопроект был разработан из-за столкновений во многих городах Украины между радикалами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы 9 мая.

В МИД России назвали решение Киева антидемократичным.

