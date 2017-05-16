Захарова прокомментировала запрет георгиевской ленты на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала антидемократичным решение Киева запретить георгиевскую ленту на Украине. Своей оценкой она поделилась в Facebook во вторник, 16 мая.

По словам Захаровой, этот шаг ставит под сомнение «принципиальную возможность какого-либо объединения Украины». «А как, интересно, в следующем году на Украине будут праздновать День Победы и проводить шествия "Бессмертного полка"?» — поинтересовалась дипломат.

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После завершения музыкального конкурса «Евровидение» «киевский режим и понесло», считает представитель российского внешнеполитического ведомства. Она подчеркнула, что украинские власти настоящие проблемы не решают, при этом «на перекраску тигров деньги сейчас найдут».

16 мая стало известно, что Верховная Рада Украины запретила использование георгиевской ленты в стране. За ношение или демонстрацию этого символа грозит штраф, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.

Спикер Рады Андрей Парубий пояснял, что соответствующий законопроект был разработан из-за столкновений во многих городах Украины между радикалами и демонстрантами, вышедшими отмечать День Победы.