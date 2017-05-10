Символический срок

После торжеств в честь 9 Мая георгиевские ленты и флаги можно увидеть везде, в частности на асфальте. Многие граждане круглый год не снимают победную символику с автомобилей и сумок, в том числе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Некоторые общественники находят это не совсем этичным и призывают цеплять ленту только на грудь. Какое наказание может грозить за неаккуратное обращение с символами Победы и государственной символикой, разбиралась «Лента.ру».

Год тюрьмы за горящий флаг

В прошлом месяце подмосковного активиста Никиту Садкова обвинили в надругательстве над госсимволикой. Почти год назад он поджег у стен Кремля российский триколор. Подсудимый свою вину не признает и считает, что его преследуют за убеждения. По его словам, он выступал против «неправильной политики» России.

За содеянное Садков может сесть на год. Кроме того, согласно статье 329 Уголовного кодекса, ему грозит до 12 месяцев ограничения свободы или принудительные работы. Под надругательством, в котором обвиняется подсудимый, законодательство понимает «глумление, оскорбительное издевательство» над государственным флагом. В частности, не следует топтать флаг, поджигать его, срывать или писать на нем что-то «циничное». Аналогичное наказание предусмотрено за надругательство над российским гербом.

В 2004-м на год условно был осужден помощник депутата Госдумы от фракции КПРФ Армен Бениаминов. 7 ноября 2003-го, в годовщину Октябрьской революции, коммунист спустил на крыше Госдумы российский флаг, а на его место водрузил красное знамя СССР. По заверениям осужденного, он вовсе не собирался снимать триколор: «Просто когда я поднял красное знамя, триколор опустился, но висеть остался».

Умышленный характер преступления — необходимое условие для начала уголовного производства. То есть для привлечения по УК нужно доказать, что человек понимал значение своих действий. «Похищение флага или герба, не сопряженное с надругательством над ними, не может быть квалифицировано по статье 329 УК», — говорится в законе.

В январе депутат Госдумы Валерий Газзаев предложил распространить действие статьи на флаги и гербы субъектов. Сейчас за оскорбление региональной символики уголовного наказания не предусмотрено. Попытки поджечь флаги субъектов квалифицируются как мелкое хулиганство или нарушение правил пожарной безопасности. По мнению парламентария, неуважение к символам регионов равноценно «оскорблению всего многонационального российского народа».

Чужие флаги на территории государства, как правило, не защищены. И политики успешно пользуются этим для выражения своей позиции. В июле 2014 года депутат Госдумы Виталий Милонов принес к зданию консульства Украины в Санкт-Петербурге сало, свиные ноги и сине-желтый флаг страны. Эти предметы он оставил в урне у посольства, назвав ее «символом почтового ящика Украины».

По украинскому законодательству, за надругательство над флагом (как над гербом или гимном страны) Милонову грозил бы штраф или арест сроком до полугода. Причем закон здесь защищает не только собственные национальные символы, но и флаги и гербы других государств, если их осквернили на территории Украины. Правда, реальные приговоры по этому поводу выносятся редко.

Во время концерта в Киеве басист американской рок-группы Bloodhound Gang Джаред Хасселхофф имитировал брызги крови на сине-желтый флаг, а спустя несколько дней в Одессе засунул в штаны российский триколор.

МВД Украины открыло два уголовных производства, музыканту на пять лет запретили въезд в страну. Россия ввела аналогичный запрет для всех участников коллектива. На них также завели дело по статье 282 УК «возбуждение ненависти либо вражды». Максимальное наказание — лишение свободы до пяти лет, то есть в пять раза больше, чем по статье о надругательстве над флагом.

«Им не удастся оправдать перед гражданами России своей оригинальностью и эксцентричностью. Каждый из нас понимает, что это предумышленное преступное действие», — прокомментировала инцидент председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Ирина Яровая.

К нарушителям относятся много мягче, если их действия не предполагали политического или национального контекста. Например, волгоградские дворники, использовавшие российский флаг в качестве мусорного мешка, отделались лишь общественным порицанием.

Фото: Александр Ермоченко / AP

Штраф за «безумный» гимн

В апреле 2014-го в Севастополе в ходе публичного мероприятия прозвучал искаженный российский гимн. В частности, в строке «Россия — священная наша держава» прилагательное было заменено на «безумная». Остальной текст, транслировавшийся на большой экран, тоже был изменен.

Случившимся заинтересовались в Управлении ФСБ по Крыму, однако о результатах проверки официальной информации нет. На жестком диске компьютера, с которого шла трансляция, ничего противоправного обнаружено не было. Техперсонал уверял, что ничего не знает. Но если виновных и найдут, им грозит штраф в размере трех тысяч рублей, юридическим лицам подобная выходка обошлась бы в 150 тысяч.

«Это все можно назвать двумя словами — святотатство и глумление. (...) С тем, что это инспирировано, я думаю, разберутся те, кто за это отвечает, кому это по долгу службы положено. И организаторы, и участники данной акции получат по рукам», — заявил тогда сенатор от Севастополя Андрей Соболев.

Спустя два года после инцидента российские парламентарии внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за «умышленное искажение музыки или текста гимна». Изменения предлагалось внести в статью о надругательстве над госсимовликой. Хотя Верховный суд России поддержал инициативу, правительство отозвалось отрицательно. Авторы проекта не смогли убедить кабмин, что административного наказания недостаточно.

Фото: Василий Батанов / РИА Новости

Если так повязали ленту

Георгиевская ленточка, которую россияне повязывают на самые разные предметы, — неофициальный символ Победы. Первые ленточки активисты раздавали в 2005-м, а сегодня в акции участвуют граждане десятков государств, в том числе Израиля, США, Канады, стран Персидского залива. В этом году к акции присоединился Дамаск.

Официальные символы Победы — это орден «Победа» и штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили советские войска 1 мая 1945-го на крыше рейхстага в Берлине.

Уголовного преследования за осквернение символов Победы пока не предусмотрено. Но два года назад председатель Российской партии пенсионеров за справедливость Игорь Зотов заявил, что эти символы должны быть защищены не хуже, чем российские герб и флаг. Он предлагал провести опрос общественного мнения о том, какие именно символы должен оберегать закон. «Для большинства моих однопартийцев символами Победы являются Знамя Победы, орден Победы, георгиевская лента», — отмечал он.

Законопроект так и не был внесен, и осталось неизвестно, что именно подразумевал Зотов под осквернением. Например, как все-таки полагается носить георгиевскую ленту?

Член Общественной палаты Москвы Василий Дубенко говорил, что повязывать неофициальный символ на ленты или сумки неэтично. И обещал, что активисты в праздничные дни проведут «мониторинг использования символов» Победы. С москвичами, которые повязывают ленточки «неправильно», планировалось провести разъяснительные беседы.

Но в Кремле настроены миролюбиво по отношению к желающим украсить себя георгиевскими лентами. «Я уже лет 8 ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. И я ей горжусь, — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку».