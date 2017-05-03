Депутата петербургского закса пожурили за отсутствие георгиевской ленты

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров сделал замечание депутату Борису Вишневскому за то, что он пришел на заседание без георгиевской ленты. Об этом сообщает издание «Мой район» в среду, 3 мая.

«Георгиевская ленточка — это символ победы советского народа в Великой Отечественной войне, символ победы над коричневой чумой — фашизмом. Самая большая награда погибшим — наша память», — сказал Макаров после того, как упрекнул Вишневского в отказе надеть ленту.

Вишневский в свою очередь ответил, что у него на пиджаке имеется оливковая лента от медали «За оборону Ленинграда». «Для меня ленточка цветов медали "За оборону Ленинграда" — сына и внука блокадников — ничуть не в меньшей степени ознаменует эту память. Я просил бы не упрекать меня в том, что неверно и несправедливо», — подчеркнул он.

Как пишет издание, неделю назад Макаров приказал всем депутатам заксобрания прийти на заседание 3 мая с георгиевскими ленточками.

27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что на протяжении восьми лет носит георгиевскую ленточку на своей сумке.

Георгиевская лента — черно-оранжевая или черно-желтая — лента к ордену Святого Георгия, а также к советскому ордену Славы. В 2005 году стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой ко Дню Победы в Великой Отечественной войне раздают ленты тех же цветов.

