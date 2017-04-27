Песков рассказал о георгиевской ленточке на своей сумке

Никаких ограничений при ношении и использовании символики георгиевской ленточки не должно быть, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в четверг, 27 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом он прокомментировал публикации СМИ, где сообщалось, что в Москве планируется проведение рейдов против неэтичного использования символов Победы.

«Я уже лет 8 ношу георгиевскую ленточку на своей сумке. И я ей горжусь. И мне не хотелось бы, чтобы меня кто-то наказывал за то, что я ношу георгиевскую ленточку», — сказал Песков, отвечая журналиста на вопрос о том, не считают в Кремле необходимым ограничить использование этого символа.

В ноябре 2016 года власти Бреста призвали водителей городских маршруток не размещать георгиевские ленточки в салоне. На этот шаг они пошли после жалобы местной жительницы. Позже транспортное предприятие «Брестгортранс» и горисполком провели собрание, на котором высказались о недопустимости размещения в общественном транспорте различных флагов и религиозной атрибутики.

Георгиевская лента — черно-оранжевая или черно-желтая — лента к ордену Святого Георгия, а также к советскому ордену Славы. В 2005 году стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой ко Дню Победы в Великой Отечественной войне раздают ленты тех же цветов.