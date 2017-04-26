Эстонские пограничники изъяли у жительницы Таллина моток георгиевской ленты

Пограничная служба Эстонии не пропустила на территорию республики моток георгиевской ленты и подарочные шоколадки в обертке, посвященной Дню Победы, которые провозила жительница Таллина Элина Есакова со своим супругом. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает телеканал «360».

Член правления НКО «Добросветъ» Есакова рассказала, что их продержали два часа в душной комнате на границе. В итоге пограничники изъяли моток ленты с российским триколором, георгиевские ленты, книгу, флаг «Бессмертного полка», а также 10 шоколадок в тематической обертке, посвященной Дню Победы.

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Как отметила жительница Таллина, офицеры отказались принять у нее в качестве документа чек об оплате товаров. Представители Налогово-таможенного департамента Эстонии объяснили произошедшее тем, что изъятые предметы представляли собой коммерческую партию, уточнив, что коммерческой партией является товар стоимостью более 21 евро.

В январе литовские пограничники не пропустили в страну гражданина Белоруссии из-за советской символики на автомобиле. Мужчина хотел въехать в Литву на автомобиле через контрольно-пропускной пункт Райгардас в Друскининском районе. Однако офицеры погранслужбы отказались пропускать машину, так как на ее заднем стекле была наклейка в виде пятиконечной звезды с серпом и молотом. Они предложили водителю снять наклейку или оставить автомобиль. Однако гражданин Белоруссии отказался убирать символику с транспортного средства.

Георгиевская лента — черно-оранжевая или черно-желтая — лента к ордену Святого Георгия, а также к советскому ордену Славы. В 2005 году стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой ко Дню Победы в Великой Отечественной войне раздают ленты тех же цветов.

