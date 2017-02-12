Гражданину Молдавии отказали во въезде на Украину из-за георгиевских лент

Украинские пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни не пропустили в страну гражданина Молдавии, у которого были с собой георгиевские ленты. Об этом в воскресенье, 12 февраля, сообщается на сайте Государственной погранслужбы Украины.

Отмечается, что в салоне автомобиля мужчины были «запрещенные предметы пропагандистского характера», а именно пакет с 25 георгиевскими ленточками. По словам молдаванина, ленты ему подарили в России во время проведения акции, а он забыл их выложить.

В результате случившегося мужчине на три года запретили въезд на территорию Украины.

В июле 2016 года стало известно, что в Одессе радикально настроенные активисты, заметившие георгиевскую ленту в машине жителя Приднестровья, разбили лобовое стекло автомобиля и прокололи шины.

Георгиевская лента — черно-оранжевая или черно-желтая — лента к ордену Святого Георгия, а также к советскому ордену Славы. В 2005 году стартовала акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой ко Дню Победы в Великой Отечественной войне раздают ленты тех же цветов. На Украине георгиевская лента считается также символом сторонников федерализации страны, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.