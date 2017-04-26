В Дамаске впервые раздали георгиевские ленты

В сирийской столице впервые состоялась раздача георгиевских лент. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Акция началась в Дамасском университете. «Для нас важен символ победы, и мы его знаем и чтим. Как у вас есть символ победы над фашизмом, мы хотим, чтобы у нас появился символ и праздник победы над терроризмом… С помощью России мы победим», — прокомментировал начало акции руководитель кафедры русского языка Мамдух Абу-аль-Лувей.

Генерал-майор Геннадий Рыжов, начальник отдела «Дамаск» центра по примирению в Сирии, отметил, что акцию планируется провести по всей стране.

В 1940 году нацистская Германия завоевала Францию, и Сирия оказалась под контролем пронемецкого правительства режима Виши. Год спустя британцы и члены движения «Свободная Франция» освободили Сирию и взяли ее под свой контроль.