Россиянина развернули на границе с Украиной из-за георгиевской ленточки

Украинские пограничники не пустили в страну россиянина из-за георгиевской ленточки на его чемодане. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел в пятницу, 16 ноября, в киевском аэропорту Жуляны. Неназванный гражданин Российской Федерации прилетел в столицу Украины из Белоруссии с частным визитом. На ручке его чемодана пограничники увидели георгиевскую ленту, которая считается антиукраинской символикой и запрещена в стране.

Мужчине отказали в пересечении государственной границы, а также запретили посещать страну в течение ближайших трех лет.

О похожем инциденте сообщалось в мае 2018 года. Тогда двоих россиян не пустили в страну в аэропорту Борисполь из-за георгиевских лент на багаже. Туристы отказались снять символику, и их отправили обратно в Минск, откуда они прибыли.

Запрет на использование георгиевской ленты и признание ее антиукраинской символикой вступил в силу 15 июня 2017 года. За ее ношение предусмотрен штраф от 850 до 2550 гривен (1860-5600 рублей). Если же в демонстрации символа уличат повторно, то заплатить придется уже от 2550 до 5100 гривен (до 11 200 рублей) или отправиться на административный арест до 15 суток. Ленту разрешено демонстрировать лишь в документах советского периода, в экспозициях музеев и частных коллекций, в библиотечных фондах и в разного рода учебных пособиях. Она может быть элементом надгробного сооружения и выступать объектом антикварной торговли.

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