Украина нашла пропаганду в детских книгах и запретила их ввоз из России

Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) Украины запретил ввоз в страну из России трех детских книг, найдя в них «пропаганду государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики». Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

В разрешении на ввоз было отказано детской книге «Транспорт» серии «Развиваем малыша». По мнению украинских экспертов, в ней представлен российский танк и коммунистическая символика.

В другой книге «Копилка бесценных знаний: Изобретения, факты, открытия» глава про освоение космического пространства СССР иллюстрируется государственным флагом России, что «вводит в заблуждение детей и приписывает государству-агрессору чужие заслуги», отметили в Госкомтелерадио.

Кроме того, в книге под названием «А почему небо голубое?» эксперты обнаружили отдельные страницы посвящены описанию государственного флага России.

В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении ввоза в страну «иностранной продукции антиукраинского содержания». С 2017 года для ввоза на Украину печатной продукции необходимо получать разрешение Госкомтелерадио. Начиная 2017 года, орган выдал свыше 29 тысяч таких документов и более четырех тысяч раз отказал в выдаче разрешений.