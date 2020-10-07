В партии Зеленского предложили запретить отрицание «российской агрессии»

Депутат Верховной Рады Украины от партии сторонников президента страны Владимира Зеленского Олег Дунда предложил законодательно запретить отрицание «российской военной агрессии». Об этом сообщает «Интерфакс».

Проект закона запрещает телерадиоорганизациям использовать трансляцию высказываний, которые содержат «отрицание факта военной агрессии РФ к Украине, оккупации Россией части территорий Украины и ведение РФ гибридной войны против Украины».

Автор законопроекта предлагает обязать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телерадиоорганизации в случае нарушения данной нормы.

На Украине с мая 2017 года действует постановление о необходимости согласования ввоза издательской продукции из России. Распространители книг должны получить разрешение от Госкомтелерадио, которое выдает экспертный совет. За время действия нормы Госкомтелерадио предоставило 3 490 отказов в выдаче разрешений на ввоз печатной продукции из России. Кроме того, 6 мая 2017 года бывший президент Украины Петр Порошенко своим указом о новых санкциях против России запретил сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны.