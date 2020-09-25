На Украине захотели ставить на учет в полиции пользователей российских соцсетей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил ставить на полицейский учет пользователей запрещенных в стране российских соцсетей и ресурсов. Трансляция брифинга велась на Facebook-странице ведомства.

По его словам, запрещенные российские ресурсы активно обходят блокировки с помощью прокси-серверов и Украина привлечет иностранных партнеров для разрешения этой ситуации.

Данилов призвал пользователей «четко понимать, зачем они это делают», так как вскоре украинские власти будут иметь информацию о тех, кто заходит на заблокированные ресурсы. «Если они дальше будут распространять российский контент на Украине, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами», — подчеркнул он.

Ранее социальная сеть «ВКонтакте» сообщила об успешном обходе блокировки на территории Украины. Отмечается, что разработчики улучшили работу прокси в мобильном приложении, что позволяет пользователям отказаться от использования VPN.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в мае 2017 года во время правления президента Петра Порошенко. Блокировка была введена на три года, однако новый украинский лидер Владимир Зеленский в мае 2020-го подписал указ о продлении запрета.