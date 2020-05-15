Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил продление запрета российских сайтов и соцсетей в стране. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера страны.

Санкции в отношении соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также других российских сервисов продлеваются еще на три года.

Ранее сообщалось, что предложение продлить запрет российских сайтов на Украине внес глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс» на Украине запретили в мае 2017 года. Блокировка была введена на три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

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