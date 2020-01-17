Зеленскому предложили разблокировать российские соцсети

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением разблокировать все ранее запрещенные в стране интернет-ресурсы российских компаний появилась на сайте украинского лидера.

«Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., поскольку многие из этих ресурсов очень нужны украинцам», — говорится в сообщении.

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Автором петиции выступил гражданин Украины Дмитрий Каминский. По его мнению, российские соцсети и другие интернет-ресурсы «не наносят никакого вреда украинцам и Украине в целом». «Их блокирование считается нецелесообразным», — отметил автор.

В настоящее время петицию поддержали 63 человека из 25 тысяч необходимых для ее официального рассмотрения главой государства. До конца сбора подписей остался 91 день.

В июне 2017-го аналогичная петиция набрала количество голосов, необходимое для рассмотрения украинским лидером. Бывший тогда президентом Петр Порошенко пояснил, что эти соцсети широко используются спецслужбами Москвы для российской пропаганды.

За месяц до этого на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года. Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».

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