Порошенко отказался разблокировать «ВКонтакте»

Президент Украины Петр Порошенко отказался отменить блокировку в стране российской социальной сети «ВКонтакте». На сайте главы государства появился ответ на соответствующую петицию, которую подписали более 25 тысяч человек.
«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса "ВКонтакте" считаю невозможным», — указано в официальном ответе автору прошения. По утверждению Порошенко, данная соцсеть наряду с другими запрещенными сайтами «широко используется российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан». «В сети российской интернет-паутины попали сотни тысяч украинских пользователей, которые, не подозревая ничего плохого, были невольно использованы как «винтики» антиукраинской пропаганды», — утверждает Порошенко.
16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года. Ограничения введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».
Кроме того, были запрещены антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и продукция компании «1С».
21 мая Порошенко заявил, что «его украинский народ способен обойтись без "подконтрольных КГБ-ФСБ" российских соцсетей».