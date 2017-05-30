СМИ узнали о закрытии украинского офиса «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» приняла решение о закрытии своего офиса в Киеве. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на источник внутри компании и участника рынка, знакомого с ситуацией.

По данным издания, часть сотрудников сократят, а некоторых работников рекламных отделов могут перевести в московский офис.

Пресс-секретарь соцсети Евгений Красников не смог подтвердить эту информацию.

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В четверг, 25 мая, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали на Украине в том числе из-за распространения порноконтента и игры «Синий кит». По мнению СБУ, опасность для жителей страны представляли около 800 антиукраинских сообществ и многочисленные группы с суицидальной тематикой.

Спустя сутки после блокировки «ВКонтакте» посетили 18 миллионов уникальных пользователей из Украины, что стало абсолютным рекордом за время существования ресурса.

17 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новом пакете антироссийских санкций. Жители Украины лишились доступа ко всем сервисам компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, а также к популярным соцсетям «Вконтакте» и «Однокласники». Ограничения, включающие запрет торговых операций, коснулись как российских компаний, так и украинских филиалов.