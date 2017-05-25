СБУ объяснила блокировку «ВКонтакте» засильем порно и «Синего кита»

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокировали в том числе из-за распространения порноконтента и игры «Синий кит». Об этом в четверг, 25 мая, сообщает «Укринформ».

По мнению СБУ, опасность для жителей страны представляли около 800 антиукраинских сообществ и многочисленные группы с суицидальной тематикой, которыми могли увлечься подростки, отметил чиновник.

Украинские спецслужбы пытались связаться с представителями соцсетей для удаления противоправного контента, но, по словам Грицака, на обращения никто не реагировал.

Президент Украины Петр Порошенко заверил, что украинцы могут обойтись без российских соцсетей. В то же время, по данным СМИ, обслуживающий здание Кабинета министров Украины интернет-провайдер до сих пор не закрыл доступ к российским сервисам, и чиновники продолжают ими активно пользоваться.

Материалы по теме Запуганные предки Как Россия поверила в миф о зловещем синем ките и массовых самоубийствах детей

Доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group, был запрещен на Украине 16 мая. Ограничения введены в рамках решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В мае 2016 года «Лента.ру» публиковала расследование, посвященное истории с «группами смерти» в России. В ноябре по делу о «группах смерти» арестовали одного из администраторов подобных пабликов Филиппа Будейкина, известного в сети как Филипп Лис. По данным следователей, действия молодого человека повлияли на решение 15 подростков совершить самоубийство, еще пятеро находились в зоне риска, но им удалось избежать смерти.