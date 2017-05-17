Украинцы поставили абсолютный рекорд по посещаемости «ВКонтакте»

Социальная сеть «ВКонтакте» зафиксировала абсолютный рекорд по посещаемости среди украинских пользователей. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь соцсети Евгений Красников.

По данным «ВКонтакте», за прошлые сутки ресурс посетили 18 миллионов уникальных пользователей из Украины. Прошлый абсолютный рекорд составлял 16 миллионов юзеров.

Красников добавил, что во вторник, 16 мая, сайт оказался на первом месте в списке самых популярных интернет-ресурсов Украины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group подлежат блокировке на территории страны. Согласно президентскому указу, компании в течение трех лет не смогут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.