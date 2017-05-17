На Украине оценили блокировку российских сайтов в миллиард долларов

Блокировку попавших под украинские санкции российских сайтов оценили в миллиард долларов. Об этом заявил председатель интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, передает телеканал «112 Украина».

По словам Федиенко, власти собираются блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой они располагаются, а также и другие не попавшие под санкции платформы. «Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как "ВКонтакте", а к другим платформам, которые находились в этой системе», — отметил он.

Председатель интернет-ассоциации добавил, что если говорить о текущем приказе президента Украины, то его нужно выполнять, как только он вступит в действие. На это, как он заявил, понадобится около миллиарда долларов и порядка двух лет.

Федиенко уверен, что, несмотря на запрет, украинские пользователи рано или поздно найдут, как обойти блокировку. «Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый "Китайский золотой щит" — это не проблема сейчас», — подытожил он.

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16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. Под запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, заблокированы оказались все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.

Позже в Интернет-ассоциации Украины признали, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно.