«Яндекс» назвал главного пострадавшего в ситуации с украинскими блокировками

Компания «Яндекс» назвала главным пострадавшим от санкций, введенных президентом Петром Порошенко, украинского пользователя. Об этом говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение редакции «Ленты.ру».

В компании отметили, что от действий киевских властей пострадают 11 миллионов юзеров. Кроме того, сервисами «Яндекса» пользуются тысячи организаций.

«Санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды. (...) Очень жаль», — говорится в заявлении.

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В компании Mail.Ru Group, которая также оказалась в санкционном списке, с сожалением восприняли новость о решении украинских властей и назвали его «политически мотивированным». По данным компании, в общей сложности проблемы коснутся 25 миллионов человек.

В соцсети «Одноклассники», которой владеет Mail.Ru Group, отметили, что «найдут способ оставаться на связи» с почти 10 миллионами юзеров.

Во вторник, 16 мая, власти Украины расширили санкционный список в отношении российских компаний. В документе, опубликованном на сайте Порошенко, значатся 468 российских организаций.

Наибольший резонанс вызвали санкции против социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисов компаний «Яндекс» и Mail.Ru. Согласно президентскому указу, соцсети подлежат блокировке на территории Украины, а компании не могут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.