Mail.ru заявила о взрыве посещаемости «ВКонтакте» и «Одноклассников» на Украине

Решение украинских властей запретить самые популярные в стране соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» спровоцировало взрывной рост их трафика. Заявление появилось в корпоративном блоге компании Mail.Ru Group, которой принадлежат эти ресурсы.

«Мы сообщаем о драматическом росте трафика самых популярных на территории Украины социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также почтового сервиса Mail.Ru, в первой половине сегодняшнего дня», — говорится в заявлении пресс-службы компании.

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В Mail.Ru Group отметили, что с сожалением восприняли новость о решении украинских властей, и назвали его «политически мотивированным».

В компании указали, что решение «ударит прежде всего по самим пользователям — гражданам Украины». По данным организации, «ВКонтакте» и «Одноклассники» являются самыми популярными соцсетями на Украине. Ресурсами компании в этой стране пользуются около 25 миллионов человек.

В то же время в Mail.ru утверждают, что доля украинского бизнеса в структуре выручки компании незначительна, и финансовые планы корректироваться не будут.

Решение киевских властей также распространяется на сервисы российской компании «Яндекс». Соответствующий указ во вторник, 16 мая, подписал президент Украины Петр Порошенко.