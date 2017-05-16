В Госдуме допустили появление «великого украинского файервола»

Закрытие доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс» на Украине может привести к появлению «великого украинского файервола» — системе цензуры в интернете наподобие существующей в КНР. Такое мнение во вторник, 16 мая, высказал глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает ТАСС.
«Указ Порошенко в первую очередь наносит вред жителям Украины, среди которых более 13 миллионов заходят в соцсеть "ВКонтакте" ежедневно, более пяти миллионов — в "Одноклассники"», — сказал он, предположив, что такие меры отрезвляющим образом подействуют как на украинцев, так и на те страны, которые полагают, что Киев проводит политику демократизации общества.
По словам Левина, вместо заявленного курса на следование европейским ценностям, в стране «налицо попытка построить даже не виртуальные границы, а настоящий забор с колючей проволокой с целью создания на территории Украины информационно изолированного концлагеря».
Депутат предположил, что следующим шагом властей станет запрет мессенджеров WhatsApp, Viber и продуктов Google, среди создателей которых есть выходцы из России.
Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко запретил доступ на Украине к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс». Также жители страны не могут воспользоваться сайтом Mail.ru. Помимо этого, под санкции попали сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.
«Великий китайский файервол» (Great Firewall of China) — неофициальное название системы фильтрации содержимого интернета в КНР, также известной как проект «Золотой щит». Наименование основано на игре слов и происходит от Great Wall of China — Великая Китайская стена.