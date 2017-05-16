Киев продлил санкции против российских авиакомпаний

Украина продлила на год санкции против российской авиакомпаний, в том числе «Аэрофлота» и «ЮТэйр». Об этом говорится в указе президента Петра Порошенко, опубликованном на его официальном сайте.

Этим документом глава государства утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 28 апреля. В сообщении указывается, что к российским перевозчикам применят «ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины». В утвержденный Порошенко санкционный список кроме «Аэрофлота» и «ЮТэйр» включили авиакомпании «Россия» и «Сибирь», «ВИМ-АВИА», «Газпром авиа», «Донавиа», «Когалымавиа», «Оренбургские авиалинии», «Полет», Red Wings, «Уральские авиалинии».

Указом Порошенко также продлеваются экономические санкции в отношении Сбербанка, структур «Газпрома», госкорпорации «Ростех». Всего в перечень входит более 400 российских компаний.

Кроме того, Порошенко запретил доступ на Украине к социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам компании «Яндекс».

В октябре 2015 года вступил в силу взаимный запрет для пассажирских авиакомпаний на полеты между Россией и Украиной.

За месяц до этого Киев ввел санкции против авиакомпаний России из-за их полетов в Крым. Это привело к жесткому противостоянию двух стран и приостановке воздушного сообщения между ними. Стороны пытались договориться, встречи проходили в том числе в Брюсселе, но результатом не увенчались. В итоге с 25 октября 2015 года российские авиационные власти закрыли небо для украинских авиакомпаний. Аналогичные действия предпринял Киев.