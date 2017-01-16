Украина переориентирует поезда с России на Европу

«Укрзализныця» («Украинские железные дороги») планирует в текущем году усилить европейское направление, пустив дополнительные составы. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщается на сайте ведомства.

По его словам, компания в настоящее время рассматривает новые направления на Польшу и Словакию, планирует запустить пассажирские составы по маршруту Мукачев — Будапешт. «В течение последних десятилетий сложилось так, что поезд номер один у нас был на Москву, но должен быть на Европу. И мы боремся за это», — сказал министр.

При этом Омелян подчеркнул, что украинским властям нужно готовить антикризисный план по реформированию «Укрзализныци».

«Мы обращаем внимание руководства "Укрзализныци" на те проблемы, которые там есть. На некоторые мы получаем ответ, на другие царит молчание, что абсолютно недопустимо», — отметил он. Чиновник также пообещал провести «разбор полетов» того, что произошло после прихода новой команды в мае 2016 года.

«Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия имела место в январе. Затягивать дальше невозможно», — резюмировал он.

В апреле-мае 2016 года в «Украинских железных дорогах» значительно обновлена команда управленцев. В частности, главой «Укрзализныци» был назначен гражданин Польши Войцех Балчун — лидер и гитарист рок-группы Chemia. Балчун возглавлял наблюдательный совет «Польских железных дорог», был главой правления грузовой железнодорожной компании PKP Cargo, в 2012 году стал председателем правления LOT Polish Airlines.

В декабре прошлого года украинцы запустили железнодорожный маршрут фирменного скоростного поезда «Интерсити+» из Киева во Львов с продлением до польского Перемышля.

«Укрзализныця» объединяет шесть региональных железных дорог страны и около 140 других структурных предприятий. Компания распоряжается 21,6 тысячи километров железнодорожных путей.

