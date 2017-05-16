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На Украине признались в невозможности заблокировать российские соцсети

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В Интернет-ассоциации Украины заявили, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на председателя организации Александра Федиенко.

«Эта процедура требует значительных финансовых вложений, времени для перестройки сетей доступа к интернету. И это достаточно длительный процесс, на реализацию которого нужно было дать время операторам», — отметил Федиенко.

По словам председателя ассоциации «Телекоммуникационная палата Украины» Татьяны Поповой, операторы в состоянии заблокировать несколько ресурсов, однако пользователи смогут обойти ограничения.

«Любой вид блокировки (DNS, URL, IP-адрес и прочие) неэффективен», — рассказала Попова агентству «Интерфакс-Украина».

Российские компании, в том числе попавшие под ограничения на территории Украины «Яндекс» и Mail.Ru Group, назвали решение Киева «политически мотивированным».

Во вторник, 16 мая, президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также сервисы компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group подлежат блокировке на территории страны. Всего в санкционном списке значатся 468 организаций.

Согласно президентскому указу, компании не могут осуществлять никаких финансовых операций и выводить деньги или другое имущество за пределы страны.

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