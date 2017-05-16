СБУ обвинила Россию в распространении антиукраинских призывов во «ВКонтакте»

В Службе безопасности Украины (СБУ) обвинили Россию в распространении антиукраинских призывов с помощью социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом во вторник, 16 мая, сообщается на сайте ведомства.

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По словам сотрудников СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, агитируя проводить радикальные протестные акции с использованием оружия. «Руководство попавших в санкционные списки интернет-ресурсов ни разу не отреагировало на многочисленные обращения в СБУ», — отметили в ведомстве.

Ранее 16 мая президент Украины Петр Порошенко утвердил новый пакет антироссийских санкций. В рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group, под запрет попали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Более того, заблокированы все сервисы «Яндекса», ограничено вещание и заблокированы активы телекомпаний «ТВ Центр», РБК, ВГТРК, «Звезда», «НТВ-Плюс», ТНТ, ОТР и РЕН ТВ. Запрет введен сроком на три года.

Ограничительные меры введены в рамках вступления в силу решения Совета национальной безопасности и обороны от 28 апреля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер».

Позже в Интернет-ассоциации Украины признались, что ограничение доступа к российским ресурсам, против которых были введены санкции, технически невозможно.