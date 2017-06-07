Порошенко рассказал о проверке соцсетей по будильнику

Президент Украины Петр Порошенко выделяет на пользование социальными сетями ограниченное время, для чего заводит будильник. Об этом он рассказал в интервью изданию «Громадьске», опубликованном в среду, 7 июня.

«По Facebook я имею ограничение по 20 минут в день и пользуюсь им по будильнику», — сообщил глава государства. Он отметил, что приезжает в администрацию около 11 часов дня и работает до двух часов ночи, часто — и в выходные. По дороге на работу украинский лидер просматривает новости в телефоне или планшете.

Ранее у Порошенко был персональный аккаунт в Facebook. Однако в 2014-м, во время предвыборной кампании, сотрудники штаба сделали ему другую страницу. После победы на выборах ее объединили с персональным аккаунтом президента, поэтому он по-прежнему имеет возможность просматривать свою френд-ленту.

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24 мая стало известно, что интернет-провайдер, обслуживающий здание кабинета министров Украины, не заблокировал запрещенные российские сайты. Таким образом чиновники украинского правительства могли продолжать пользоваться социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также сервисами «Яндекс» и Mail.ru через точку доступа Wi-Fi.

Несколькими днями ранее Порошенко заявил, что жители Украины могут обойтись без российских соцсетей.

16 мая на Украине запретили доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компании «Яндекс». Блокировка введена на три года.